Hamburg (SID) - Bittere Premierenpleite für Markus Weinzierl beim 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga: Mit ihrem neuen Trainer auf der Bank verloren die Franken gegen Holstein Kiel mit 2:3 (1:0) und setzten ihre sportliche Talfahrt fort. Der Traditionsverein nimmt nun nach dem elften Spieltag Relegationsplatz 16 ein.

Dagegen behauptete der 1. FC Heidenheim durch einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Hannover 96 Tabellenrang vier. Der SV Sandhausen setzte sich gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:0 (0:0) durch und verbesserte sich gleich um fünf Tabellenplätze auf Rang elf.

Vor 28.518 Zuschauern erzielte Lino Tempelmann in der 26. Minute den Führungstreffer für den Club. Doch binnen vier Minuten drehten die Gäste durch Steven Skrzybski (62.) und Fabian Reese (66.) die Partie, in der 80. Minute war Skrzybski erneut erfolgreich. Christoph Daferner (90.+4) konnte nur noch verkürzen.

Anschluss an das Führungs-Trio hielt Heidenheim dank zweier Tore von Denis Thomalla (32.) und Tim Kleindienst (61.). Beiden Treffern gingen vor 8104 Zuschauern eklatante Missverständnisse in der Hintermannschaft der Niedersachsen voraus. Für die Norddeutschen traf Cedric Teuchert in der Nachspielzeit (90.+2)

Der SV Sandhausen konnte gegen Neuling Magdeburg die Chance nutzen, sich von Relegationsplatz 16 zu lösen. Die 5211 Besucher waren lange von den nur zaghaften Angriffsbemühungen der Platzherren enttäuscht, durften aber in der 74. Minute jubeln, als Christian Kinsombi für Sandhausen traf.