Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart sieht seine Mannschaft im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt vor einer großen Aufgabe. "Es gibt aktuell wenig Herausforderndes als auswärts in Frankfurt zu spielen", sagte der 41-Jährige vor der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): "Flutlicht vor ausverkauftem Haus - da wird's brennen."

Frankfurt ist seit wettbewerbsübergreifend acht Spielen ungeschlagen, der VfB überzeugte vor der Länderspielpause beim 2:1-Sieg über Borussia Dortmund. "Der Gegner ist tough. Sie sind in Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League gut unterwegs", lobte Hoeneß und warnte seine Mannschaft vor dem "Speed" und der "Dynamik" der Eintracht.

Bei Stuttgart könnte Topstürmer Serhou Guirassy sein Comeback in der Startelf geben, nachdem der 27-Jährige gegen den BVB als Joker den Siegtreffer erzielt hatte. Der Guirassy sei zwar "müde vom Reisen und den 90 Minuten Länderspiel in den Beinen", aber grundsätzlich "in guter Verfassung", so Hoeneß, der auch eine Doppelspitze mit Guirassy und dessen bisherigem Vertreter Deniz Undav nicht ausschloss.