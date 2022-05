Dynamo Dresden und Altmeister 1. FC Kaiserslautern spielen den letzten freien Platz in der 2. Fußball-Bundesliga aus.

Köln (SID) - Dynamo Dresden und Altmeister 1. FC Kaiserslautern spielen den letzten freien Platz in der 2. Fußball-Bundesliga aus. Im Relegations-Rückspiel hat der Zweitliga-Drittletzte Dresden nach dem torlosen Hinspiel bei den "Roten Teufeln" auf dem Papier bessere Karten als der Drittliga-Dritte aus der Pfalz. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft will ihre WM-Rekordserie in Finnland zum Vorrunden-Abschluss weiter ausbauen. Nach zuletzt fünf Siegen nacheinander könnte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm ab 11.20 Uhr gegen die Schweiz durch einen weiteren Erfolg außerdem zum ersten Mal bei einer WM als Gruppensieger in die K.o.-Runde einziehen.