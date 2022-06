Köln (SID) - In der Basketball-Bundesliga der Männer beginnt am Freitag die Finalserie zwischen Titelverteidiger Alba Berlin und Vizemeister Bayern München. Berlin ist in der Neuauflage der Endspiele von 2018, 2019 und aus dem Vorjahr Favorit gegen den EuroLeague-Viertelfinalisten und hat im ersten Spiel der Best-of-five-Serie Heimrecht.

Im dritten Anlauf peilt Fußball-Weltmeister Frankreich am Freitag seinen ersten Sieg in der neuen Nations-League-Saison an. Die Equipe tricolore muss dafür in Österreich gewinnen, das sein drittes Spiel unter seinem deutschen Trainer Ralf Rangnick bestreitet. In der gleichen Gruppe gastiert der ebenfalls noch sieglose WM-Zweite Kroatien bei Tabellenführer Dänemark.

Mit fünf Teams aus Deutschland beginnt am Freitag in Rom die Beachvolleyball-WM. Vizeweltmeister Clemens Wickler baggert dabei mit seinem neuen Partner Nils Ehlers im einzigen Männer-Team in Italien um Edelmetall.