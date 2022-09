Köln (SID) - Ein Schritt bis zur Medaille, zwei Schritte bis zum Gold: Die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder kämpfen bei der Heim-EM um das Finalticket. Gegner im Halbfinale von Berlin ist Weltmeister Spanien, nach dem umjubelten Coup gegen Griechenland soll der nächste Große stürzen. Gelingt ein Sieg, ist der erste Medaillengewinn seit 2005 perfekt. Los geht es um 20.30 Uhr.

Zum Start in den siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga peilt Hertha BSC den zweiten Saisonsieg an. Nach dem enttäuschenden Start mit nur fünf Punkten wäre ein Sieg beim FSV Mainz 05 wichtig, es droht der Sturz auf einen Abstiegsplatz - der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen könnten vorbeiziehen. Mainz winkt ab 20.30 Uhr der vorübergehende Sprung auf Rang drei.

Nach dem Auftaktsieg gegen Frankreich kann das deutsche Davis-Cup-Team in der Zwischenrunde nachlegen. Ab 14.00 Uhr geht es in Hamburg gegen Belgien, am Sonntag folgt Australien als letzter Gegner. Die beiden besten Teams qualifizieren sich für die Finalrunde vom 22. bis 27. November in Malaga.

Nach der Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga steht für die Löwen Frankfurt die Premiere auf dem Programm. Ab 19.30 Uhr spielen die Hessen bei den Grizzlys Wolfsburg um die ersten Punkte der Saison. Zeitgleich finden fünf weitere Begegnungen statt, unter anderem empfangen die Adler Mannheim die Schwenninger Wild Wings mit dem neuen Trainer Harold Kreis.