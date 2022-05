Köln (SID) - Inmitten wachsender Sorge um die Zukunft der Fußball-Bundesliga gewährt Geschäftsführerin Donata Hopfen bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga in Wiesbaden Einblicke in ihre Strategie. Die 36 Profivereine erwarten ab 12.30 Uhr konkrete Antworten auf drängende Richtungsfragen im Kampf um die Attraktivität der Eliteklasse.

Auf dem Weg zu ihrem zweiten Grand-Slam-Sieg will Iga Swiatek bei den French Open zunächst ins Viertelfinale. Die 20 Jahre alte Topfavoritin aus Polen trifft in Paris auf die Chinesin Zheng Qinwen und peilt ihren 32. Sieg in Serie an. Bei den Männern bekommt es unter anderem der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew mit dem Kroaten Marin Cilic zu tun.