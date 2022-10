Rekordmeister Bayern München will seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg am 11. Spieltag bei der TSG Hoffenheim fortsetzen.

Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München will seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg am 11. Spieltag bei der TSG Hoffenheim fortsetzen. Fehlen wird dabei weiter Kapitän Manuel Neuer aufgrund einer Schulterverletzung. Borussia Dortmund ist ebenfalls um 15.30 Uhr gegen den VfB Stuttgart gefordert, Bayer Leverkusen empfängt den VfL Wolfsburg. Werder Bremen muss beim SC Freiburg antreten, RB Leipzig gastiert beim FC Augsburg. Das Abendspiel um 18.30 Uhr bestreiten Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt.

Auf wen treffen die deutschen Fußballerinnen bei der WM 2023? Spielen die Vize-Europameisterinnen ihre Gruppe in Australien oder Neuseeland? Das entscheidet sich ab 8.30 Uhr bei der Auslosung der Endrunde in Auckland. Der zweimalige Weltmeister Deutschland ist in Topf 1 gesetzt und geht somit einigen Mitfavoriten wie Weltmeister USA oder Europameister England zunächst aus dem Weg.

Max Verstappen und Red Bull können beim Großen Preis der USA schon wieder die Korken knallen lassen. Holen Verstappen und Perez gemeinsam 26 Punkte, ist ihnen aus eigener Kraft die Konstrukteurs-WM sicher. Um eine bestmögliche Ausgangsposition geht es im Qualifying, das um Mitternacht deutscher Zeit beginnt.