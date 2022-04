Drei Tage nach seiner Niederlage beim FC Villarreal sinnt der deutsche Meister Bayern München am Samstag in der Bundesliga auf Wiedergutmachung.

Köln (SID) - Drei Tage nach seiner Niederlage beim FC Villarreal sinnt der deutsche Fußball-Meister Bayern München am Samstag in der Bundesliga auf Wiedergutmachung. Durch einen Erfolg gegen den FC Augsburg will das Team von Trainer Julian Nagelsmann am 29. Spieltag seine Tabellenführung festigen. Im Blickpunkt steht außerdem das Berliner Stadtderby zwischen Abstiegskandidat Hertha BSC und Europacup-Anwärter Union. In weiteren Begegnungen treffen der VfL Wolfsburg und Arminia Bielefeld, der 1. FC Köln und der FSV Mainz 05 sowie die SpVgg Greuther Fürth und Borussia Mönchengladbach aufeinander.

Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga stehen für das Spitzenquartett am Samstag wegweisende Duelle auf dem Programm. Im Topspiel der 29. Runde kann der Tabellendritte FC St. Pauli den mit einem Zähler führenden Spitzenreiter Werder Bremen stürzen und selbst auf einen direkten Aufstiegsplatz klettern. Wenn Bremen am Millerntor nicht gewinnt, hat auch der Tabellenzweite Darmstadt 98 im Abendspiel beim 1. FC Nürnberg die Chance auf Platz eins. Der viertplatzierte Bundesliga-Absteiger Schalke 04 kann gegen den 1. FC Heidenheim in jedem Fall durch einen Sieg in die Aufstiegszone vorrücken.

Die deutschen Fußballerinnen wollen am Samstag in der WM-Qualifikation den nächsten Schritt zur Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland machen. Durch ihre bislang makellose Bilanz von sechs Siegen in den bisherigen sechs Ausscheidungsspielen ist die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Bielefeld gegen Portugal Favorit. Nur der Gruppensieger löst das Direktticket zum WM-Turnier.

In Melbourne steht am Samstag der Kampf um die Pole Position für den Großen Preis von Australien im Blickpunkt. Im freien Training hinterließen erneut Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und Ferrari-Pilot Charles Leclerc den besten Eindruck. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel fährt nach seiner Coronainfektion sein erstes Saisonrennen für Aston Martin, auch Haas-Fahrer Mick Schumacher ist nach seinem schweren Unfall im Qualifying von Saudi-Arabien wieder dabei.