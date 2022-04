Köln (SID) - Nur ein Punkt trennt Hertha BSC und den VfB Stuttgart in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Ab 17.30 Uhr haben die Stuttgarter im Berliner Olympiastadion die Chance, mit einem Sieg den Abstiegsplatz an die Hertha abzugeben. Berlin hingegen will den Sieg von letzter Woche bestätigen und den Vorsprung auf den VfB ausbauen. Im zweiten Sonntagsspiel tritt der FC Augsburg ab 15.30 Uhr beim VfL Bochum an.

Ferraris Heimrennen im italienischen Imola verspricht viel Spannung. Scuderia-Pilot Charles Leclerc geht als WM-Führender ab 15 Uhr ins Rennen, Weltmeister Max Verstappen im Red Bull will nach seinen Ausfällen in Bahrain und Melbourne dagegenhalten und sein zweites Rennen in dieser Saison gewinnen. An der Strecke werden über 100.000 Zuschauer erwartet.

Handball-Showdown in Hamburg - zum letzten Mal steigt in Hamburg das Final Four-Turnier um den DHB-Pokal, bevor ab nächstes Jahr Köln der Ausrichter sein wird. Um 13.25 Uhr beginnt das Finale.