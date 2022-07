Dortmund (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund ist mit den prominenten Neuzugängen um Sebastien Haller und allen Verkaufskandidaten ins Trainingslager nach Bad Ragaz aufgebrochen. Trainer Edin Terzic will in der Schweiz bis zum 23. Juli die Grundlagen für eine starke Saison legen. Testspiele stehen in der kommenden Woche gegen den FC Valencia (18. Juli) und den FC Villarreal (22. Juli) an.

"Es ist eine Mischung aus Fitness, Kondition, Beinkraft und Explosivität, die trainiert werden. Außerdem werden taktische Abläufe und Automatismen einstudiert", sagte Innenverteidiger Mats Hummels vor dem Abflug über die Schwerpunkte im Trainingslager. Außerdem gehe es darum, "sich noch besser kennenzulernen. Dort werden immer die Grundlagen gelegt für eine erfolgreiche Saison."

Terzic hat 26 Feldspieler und drei Torhüter dabei. Darunter sind Nico Schulz und Manuel Akanji, die den Verein verlassen sollen. Auch Julian Brandt und Thorgan Hazard gelten bei entsprechenden Angeboten als Kandidaten für einen Abschied.