Köln (SID) - Der MSV Duisburg hat den direkten Wiederaufstieg in die Frauenfußball-Bundesliga am vorletzten Zweitliga-Spieltag perfekt gemacht. Durch das 3:1 (1:0) beim SV Henstedt-Ulzburg ist der MSV (57 Punkte) nicht mehr von den ersten beiden Tabellenplätzen zu verdrängen. Auch der SV Meppen (55) kann sich am späteren Sonntag mit einem Erfolg bei der SG 99 Andernach die direkte Rückkehr ins Oberhaus sichern.