Frankfurt am Main (SID) - Neue Trainingsheimat für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt: Der Bundesligist wird künftig all seine Trainingseinheiten auf den Plätzen im Deutsche Bank Park absolvieren. Dies teilten die Hessen am Mittwoch mit. Bislang hatte das Team von Trainer Niko Arnautis auf einer städtischen Sportanlage im Rebstock trainiert.

Für den Coach ist dies auch ein Schritt hin zu einer weiteren Professionalisierung. "Es ist großartig, wie sich alle Verantwortlichen dafür eingesetzt haben, dass es funktioniert", sagte Arnautis: "Die Mannschaft und wir als Trainerteam sind sehr dankbar, die Trainingsbedingungen sind einfach hervorragend, und es ist ein ganz anderes Gefühl, hier aufzulaufen."