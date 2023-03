Frankfurt am Main (SID) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen vorerst auf Virginia Kirchberger (29) verzichten. Der österreichischen Abwehrspielerin wurden bei einer geplanten Operation in der Heimat am Dienstag eine Metallplatte sowie Nägel aus dem Fuß entfernt, die nach einem Schien- und Wadenbeinbruch im November 2021 eingesetzt worden waren. Eine Prognose zur Ausfallzeit gab die Eintracht am Mittwoch nicht bekannt.