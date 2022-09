Wolfsburg (SID) - Jungstar Lena Oberdorf wird seit der erfolgreichen Fußball-EM deutlich häufiger auf der Straße angesprochen - und manchmal sogar angehupt. "Man wird auf jeden Fall mehr erkannt und sieht auch an den Social-Media-Kanälen bei uns allen, dass es echt explodiert ist", berichtete die 20 Jahre alte Nationalspielerin in einer Medienrunde des VfL Wolfsburg.

Gerade daheim in Gevelsberg im Ruhrgebiet wurde die Vize-Europameisterin "schon vorher ein bisschen erkannt - aber jetzt wurde es immer mehr. Wenn man an der Ampel stand, wurde man auch mal kurz angehupt und gegrüßt: Ey, gut gespielt!"

Nach dem Triumphzug der DFB-Auswahl bis ins Finale in Wembley gegen England (1:2 n.V.) wurde Oberdorf als beste junge Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Bei der Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres belegte die defensive Mittelfeldspielerin anschließend Rang drei hinter Alexia Putellas (Spanien) und Beth Mead (England).

Nun soll die EM-Euphorie aus Sicht von Oberdorf der am 16. September startenden Frauen-Bundesliga zu neuem Schwung verhelfen, damit "dieser Prozess fortgeführt wird und nicht abrupt stoppt und man wieder diese Welle verpasst". Sie wünsche sich mehr Zuschauer in den Stadien, mehr Sichtbarkeit insbesondere im TV und "Equal Play", also professionelle Bedingungen bei allen Vereinen.