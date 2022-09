Präsident Dirk Zingler von Union Berlin regt wegen der wachsenden finanziellen Sorgen im Zuge der Energiekrise einen neuen Spielplan an.

Berlin (SID) - Präsident Dirk Zingler vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin regt wegen der wachsenden finanziellen Sorgen im Zuge der Energiekrise einen neuen Spielplan an. "Wir werden uns überlegen müssen, ob wir künftig nicht auch zwischen Mai und August spielen wollen und nicht mehr im Winter", sagte Zingler im Interview mit der Berliner Zeitung (Samstagsausgabe).

Eine Anpassung des Kalenders würde laut Zingler die finanzielle Lage etwas entspannen, da sich die Ausgaben für das Betreiben von Beleuchtung und Heizung verringern würden. Als Vorbild nannte er die skandinavischen Ligen, in denen der Fußball im Winter ruht. "Wenn das wirklich eintritt, was prognostiziert wird, müssen wir in der Liga und mit unseren Medienpartnern auch über Spielpläne diskutieren", sagte Zingler - und fügte hinzu: "Im Sommer ist es sowieso schöner als im Winter, wo man friert und das Bier zu kalt ist."