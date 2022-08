Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss erneut mehrere Monate lang auf den Spanier Mateu Morey (22) verzichten. Der Rechtsverteidiger wurde am Dienstag am Außenmeniskus des linken Knies operiert. "Er wird uns in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung stehen. Das tut uns unfassbar weh", sagte Trainer Edin Terzic am Mittwoch.

Morey hatte erst Ende Juli sein Comeback nach 15-monatiger Verletzungspause gegeben. Im Mai 2021 hatte er sich im Pokal-Halbfinale fast alle Bänder im rechten Knie gerissen.