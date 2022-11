Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den US-Amerikaner Paxten Aaronson verpflichtet. Wie der Europa-League-Sieger am Donnerstagabend mitteilte, wechselt das 19-Jährige Mittelfeldtalent von Philadelphia Union aus der Major League Soccer (MLS) an den Main. Bei den Hessen unterschrieb er einen ab Januar gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

"Mit Paxten Aaronson konnten wir einen sehr begehrten und talentierten Spieler verpflichten, der unserer Offensive in Zukunft noch mehr Flexibilität verleihen wird", sagte Sportvorstand Markus Krösche über den ersten Wintertransfer der Eintracht: "Paxten bekommt von uns die nötige Zeit, um sich an das neue Umfeld zu gewöhnen und sich bestmöglich zu entwickeln."

Für Philadelphia kam der U20-Nationalspieler der USA in 37 MLS-Spielen auf vier Treffer. Sein Bruder Brenden spielt beim Premier-League-Klub Leeds United und ist Teil des WM-Kaders der USA in Katar.