Mönchengladbach (SID) - Trainer Daniel Farke sieht die vorläufige Tabellenführung von Borussia Mönchengladbach nur als willkommene Momentaufnahme. "Wir sind weit davon entfernt, uns Spitzenmannschaft nennen zu dürfen. Aber ich freue mich für unsere Anhänger, dass sie mal unrealistisch träumen dürfen - das ist vollkommen okay. Unsere Fans dürfen das, wir bleiben auf dem Teppich", sagte der neue Coach der Fohlenelf nach dem 1:0 (1:0) gegen Hertha BSC.

Nach drei Spieltagen hat Gladbach sieben Punkte auf dem Konto, mehr waren es seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nie. "Die Tabellenführung zu dem Zeitpunkt ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, sind die sieben Punkte. Die kann uns keiner mehr nehmen", sagte der 45-Jährige und betonte: "Ich bin weit davon entfernt abzuheben. Ich bin Realist. Die sieben Punkte helfen, Stabilität in den Verein zu bekommen."