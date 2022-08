Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat durch den 7:0-Kantersieg am Sonntag beim VfL Bochum mit neun Punkten und 15:1 Toren den besten Saisonstart der Historie nach drei Spieltagen hingelegt.

In der Saison 2012/13 war der FC Bayern ebenfalls auf drei Siege und 12:2 Treffer gekommen, in der Spielzeit 1994/95 wies Borussia Dortmund die identische Bilanz nach drei Partien auf. - Die besten Saisonstarts in der Fußball-Bundesliga nach drei Spieltagen:

Rang Verein Saison S-U-N Tore Differenz

1. Bayern München 2022/23 3-0-0 15:1 +14

2. Bayern München 2012/13 3-0-0 12:2 +10

2. Bor. Dortmund 1994/95 3-0-0 12:2 +10

4. Bayern München 2016/17 3-0-0 11:1 +10

4. Bor. Dortmund 2015/16 3-0-0 11:1 +10

6. Bayern München 2007/08 3-0-0 10:0 +10

7. VfL Bochum 2002/03 3-0-0 12:3 +9

8. Bayern München 2005/06 3-0-0 11:2 +9

8. Hansa Rostock 1991/92 3-0-0 11:2 +9

8. Bayern München 1987/88 3-0-0 11:2 +9