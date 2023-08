Bayern München hat seine Generalprobe vor dem Start in seine Mission Triple erfolgreich gestaltet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann gegen den französischen Erstligisten AS Monaco mit 4:2 (3:1), doch vor dem Supercup am Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Pokalsieger RB Leipzig bleiben immer noch einige offene Fragen und Probleme.

Takumi Minamino (29.) brachte die Monegassen nach einer Fehlerkette in der Bayern-Defensive in Führung. Konrad Laimer (32.), Jamal Musiala nach einer glänzenden Einzelleistung und Serge Gnabry (45.+2) per Handelfmeter drehten noch vor der Pause die Partie.

Einige weitere gute Chancen ließ die Mannschaft von Thomas Tuchel wie schon in den bisherigen Tests ungenutzt. Wissam Ben Yedder (63./Foulelfmeter) verkürzte, ehe Leroy Sane (68.) traf.

Das Fehlen eines Torjägers machte sich vor 11.000 Zuschauer in Unterhaching einmal mehr bemerkbar, doch der zähe Poker um Wunschspieler Harry Kane scheint weiter zu stocken. Laut The Athletic lehnte Tottenham Hotspur auch ein weiteres Angebot der Münchner ab. Dies soll inzwischen bei rund 100 Millionen Euro liegen.

Immerhin herrscht bei Torwart Yann Sommer weitgehend Klarheit, der für sechs Millionen Euro zu Inter Mailand wechselt. Gegen Monaco stand Sven Ulreich als Vertreter des nach wie vor nicht spielfitten Manuel Neuer im Tor. Es soll aber noch ein Keeper verpflichtet werden, zudem steht weiterhin Kyle Walker von Manchester City auf der Münchner Einkaufsliste.

In der Partie gegen das vom Ex-Frankfurter Adi Hütter trainierte Monaco verzichtete Tuchel auf Joshua Kimmich. Der Klub führte "Belastungssteuerung" als Grund an. Dafür durfte erstmals in der Vorbereitung Leon Goretzka von Beginn an ran.