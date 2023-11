Acht Tore und sechs Vorlagen in elf Spielen - einen besseren Leroy Sane hat der FC Bayern noch nicht gesehen. Kein Wunder, dass die Mitspieler des Münchners voll des Lobes waren für den Nationalspieler nach dem 4:2 (2:0) gegen den 1. FC Heidenheim.

"Die Qualität und Fähigkeit, die er an den Tag legt - wir wissen, was für ein Sahnestück wir da haben bei uns in der Mannschaft", sagte Kapitän Manuel Neuer mit einem Schmunzeln und schwärmte: "Er ist so enorm wichtig für unser Spiel, weil er den Unterschied ausmachen kann. Und das ist das Entscheidende."

Außerdem harmoniert Sane prächtig mit Torgarant Harry Kane, dem er am Samstag die ersten beiden Tore auflegte. "Er ist wahrscheinlich unser bester Spieler in dieser Saison", sagte der Engländer, "auch heute war er fantastisch."

Sein Offensivpartner zeichne sich durch "so viele Fähigkeiten" aus und überzeuge "nicht nur mit seinem Tempo, sondern auch am Ball", führte Kane aus. Und die Assists? "Nett", sagte der Torjäger und lächelte.