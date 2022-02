Augsburg (SID) - Markus Weinzierl, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, steht nach seiner Corona-Erkrankung im Abstiegskampf wieder zur Verfügung. Der 47-Jährige leitete am Mittwoch das Mannschaftstraining des FCA und wird somit auch beim Spiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wieder an der Seitenlinie stehen.

Die Co-Trainer Reiner Maurer, Tobias Zellner und Jonas Scheuermann hatten während Weinzierls Abwesenheit die Betreuung der Mannschaft übernommen. Die 1:2-Niederlage gegen Freiburg am Samstag hatte Weinzierl, der leichte Symptome aufwies, aus der Isolation verfolgt.

Der FCA befindet sich auf Relegationsplatz 16. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge.