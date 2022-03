Eintracht Frankfurt bangt vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC um den Einsatz von Danny da Costa.

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bangt vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC um den Einsatz von Danny da Costa. Der Außenverteidiger wird laut Trainer Oliver Glasner von Problemen am Schambein geplagt.

"Wir wollen mit einem Sieg in Berlin die Trendwende einleiten", sagte Glasner am Donnerstag mit Blick auf die zurückliegenden drei Niederlagen des Tabellenzehnten in Folge: "Wir lassen uns nicht verrückt machen, auch wenn der Druck eine Spur höher ist."