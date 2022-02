Frankfurt am Main (SID) - Eintracht Frankfurt darf seine kommenden beiden Heimspiele in der Fußball-Bundesliga ebenfalls vor 10.000 Zuschauern austragen. Die hessischen Behörden schlossen sich mit dieser Obergrenze den nahezu bundesweit angepassten Bestimmungen an. Dabei gilt für Fans sowohl die 2G-Plus-Regel als auch Maskenpflicht am Platz. Diese Regularien sind für die Partien gegen den VfL Wolfsburg am 12. Februar (15.30 Uhr) und gegen Bayern München am 26. Februar (18.30 Uhr/jeweils Sky) gültig.