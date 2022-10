Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt kann im Punktspiel am Samstag beim Tabellenletzten VfL Bochum wieder auf Mario Götze zurückgreifen.

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt kann im Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten VfL Bochum wieder auf Mario Götze zurückgreifen. "Er hat heute ohne Probleme trainiert", sagte Glasner am Donnerstag.

Der 30 Jahre alte Götze hatte dem Europa-League-Sieger am Dienstag in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (0:0) wegen Schmerzen im Sprunggelenk gefehlt.

Mit Blick auf den VfL erwartet Glasner "einen hochmotivierten" Gegner: "Ich gehe davon aus, dass sie über ihre schnellen Stürmer versuchen werden, uns Probleme zu bereiten. Darauf sind wir vorbereitet."