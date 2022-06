Frankfurt am Main (SID) - Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den portugiesischen Abwehrspieler Aurelio Buta verpflichtet. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt zur nächsten Saison ablösefrei vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen und erhält am Main einen Vertrag bis 2026. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit.

"Wir trauen Aurelio Buta zu, mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung zur festen Größe unseres Teams zu werden und unserem Spiel noch mehr Durchschlagskraft zu verleihen", sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche. Buta vereine "Schnelligkeit und Körperlichkeit sowie defensive Zuverlässigkeit und Offensivgefahr", er bringe "ein gutes Gesamtpaket mit".