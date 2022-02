Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt befürchtet in der Fußball-Bundesliga einen dauerhaften Zuschauerschwund.

Frankfurt am Main (SID) - Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt befürchtet in der Fußball-Bundesliga einen dauerhaften Zuschauerschwund. "Je länger die Stadien nicht komplett gefüllt werden dürfen, desto schwieriger wird das", sagte der 41-Jährige dem kicker.

Es finde "eine Abgewöhnung statt. Die Zeit, die für ein Bundesligaspiel oder eine Auswärtsfahrt aufgewendet wurde, wird nun anders genutzt, durch Hobbys oder die Familie. Hinzu kommt bei einigen die Unsicherheit, sich in Menschenmassen zu begeben."

Es werde für die Vereine ein "riesiger Kraftakt" und eine "extreme Herausforderung", die Menschen wieder wie vor Corona ins Stadion zu bekommen. Er könne die weiter massiven Zuschauerbeschränkungen auch nicht nachvollziehen.

"Es gibt keinen Nachweis, dass sich in Bundesligastadien eine große Anzahl an Menschen infiziert hat", führte Krösche aus: "So wie jetzt kann es nicht weitergehen!"

Es gehe dabei sowohl um die wirtschaftliche als auch die emotionale Komponente. "Viele schauen neidisch nach England und in die USA – denn auch das TV-Erlebnis ist ein anderes ohne Menschen im Stadion. Fußball ist nicht nur Sport, es ist ein Gemeinschaftserlebnis", äußerte Krösche: "Und aus der wirtschaftlichen Perspektive ist es so, dass Zuschauereinnahmen eine wichtige Erlösquelle darstellen."