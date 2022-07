Frankfurt am Main (SID) - Vizemeister Bayern München wird die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga der Frauen mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt eröffnen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wird das Eröffnungsspiel im Deutsche Bank Park stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest und soll "so bald wie möglich bekannt gegeben" werden. Der 1. Spieltag ist für den 16. bis 18. September angesetzt.

Titelverteidiger VfL Wolfsburg trifft zum Start der neuen Spielzeit auf die SGS Essen. Das Topduell zwischen dem Doublesieger und Bayern steigt am 5. Spieltag (21. bis 23. Oktober). Der letzte Spieltag findet am Sonntag, 28. Mai 2023 statt. Die genauen Ansetzungen sollen Mitte Juli bekannt gegeben werden. Alle Spiele werden weiterhin bei MagentaSport live übertragen.