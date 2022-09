Sankt Leon-Rot (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat kurz vor dem Saisonstart den Vertrag mit Außenverteidigerin Sarai Linder verlängert. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, ist die gebürtige Sinsheimerin nun bis Sommer 2025 an die TSG gebunden.

"Sarai ist eine absolute Teamplayerin, die sich aufgrund ihrer positiven Entwicklung sogar in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt hat. Sie bringt mit ihrer Athletik und Dynamik enorm viel Potenzial mit", sagte Abteilungsleiter Ralf Zwanziger über die 22-Jährige. Hoffenheim tritt zum Liga-Auftakt am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) beim 1. FC Köln an.