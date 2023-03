Angeführt von Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Frankfurt am Main (SID) - Angeführt von Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Eine Woche nach der ersten Niederlage seit Oktober 2021 (1:2 gegen die TSG Hoffenheim) gewann der Meister am 14. Bundesliga-Spieltag 4:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen. Der Spitzenreiter, der durch den Treffer von Popp (13.) auf die Siegerstraße gebracht wurde, liegt weiter zwei Punkte vor Bayern München.

Dahinter rangieren die Hoffenheimerinnen, die sich 4:0 (0:0) gegen den SV Meppen durchsetzten. Dabei traf Paulina Krumbiegel doppelt (61./65.).