Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt setzten sich in ihrem ersten Heimspiel des Jahres 2023 gegen den SC Freiburg mit 4:1 (1:0) durch.

Frankfurt am Main (SID) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bleiben in der Bundesliga auf Kurs. Zum Auftakt des 13. Spieltags setzte sich die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis in ihrem ersten Heimspiel des Jahres 2023 gegen den SC Freiburg mit 4:1 (1:0) durch. Frankfurt festigte damit den dritten Platz und baute den Vorsprung auf Freiburg auf sieben Punkte aus.

Nationalspielerin Nicole Anyomi (17., 50.), die Schweizerin Geraldine Reuteler (55.) und Carlotta Wamser (90.) schossen den neunten Saisonsieg im 13. Spiel heraus. Für Freiburg war Hasret Kayikci (83.) erfolgreich.

Ganz vorne liegt der VfL Wolfsburg mit der Maximalausbeute von 36 Punkten aus zwölf Spielen, Bayern München (31) ist Zweiter.