Das Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg wird am 25. März live in der ARD übertragen.

Köln (SID) - Das Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Vizemeister Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg wird am 25. März live in der ARD übertragen. Anstoß am FC Bayern Campus ist um 17.55 Uhr. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei der zeitgenauen Ansetzung des 16. Spieltags am Donnerstag mit.

"Das ist einfach das Schönste, was es gibt - ein Topspiel mit toller Kulisse und der entsprechenden Bühne, besser geht es nicht", sagte Nationaltorhüterin Merle Frohms, die das Hinspiel mit dem VfL vor 21.287 Fans 2:1 gewonnen hatte. Nach dem 12. Spieltag führen die makellosen Wolfsburgerinnen die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf München an, die Bayern haben allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand.

Zudem gab der DFB bekannt, dass die am vergangenen Spieltag abgesagte Begegnung zwischen Turbine Potsdam und Werder Bremen am 1. März (19.30 Uhr/Eurosport und MagentaSport) nachgeholt wird.