Jena (SID) - Die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena müssen in der kommenden Saison ohne Trainerin Anne Pochert auskommen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, habe die 36-Jährige ein Angebot über eine Vertragsverlängerung nicht angenommen. Sie wird den Tabellenletzten, dessen Abstieg so gut wie besiegelt ist, in den letzten drei Spielen bis Saisonende betreuen.

Wer Pocherts Nachfolge antritt, ist offen. Mit der Trainerin war der Klub im vergangenen Sommer "nicht geplant" in die Bundesliga aufgestiegen.