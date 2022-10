Der Karlsruher SC hat das Mittelfeldduell in der 2. Bundesliga mit dem 1. FC Nürnberg für sich entschieden und die Sorgen der Franken vergrößert.

Karlsruhe (SID) - Der Karlsruher SC hat das Mittelfeldduell in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Nürnberg für sich entschieden und die Sorgen der Franken wieder vergrößert. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg setzten sich die Badener verdient mit 3:0 (1:0) durch und fügten dem Club die vierte Auswärtsniederlage zu.

Der einstige Nürnberger Relegationsheld Fabian Schleusener (45.), Linksverteidiger Philip Heise (78.) und Marvin Wanitzek (82.) trafen vor 19.268 Zuschauern im Wildpark. Während der KSC sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzte, muss Nürnberg als 13. nach unten blicken: Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur zwei Punkte.

"Die erste Halbzeit war so ziemlich das Schlechteste, was ich von uns gesehen habe. Da sind wir aufgetreten wie Opfer", sagte Club-Kapitän Christopher Schindler bei Sky, "das war ein bodenloser Auftritt. Wir müssen härter werden, das ist Einstellungssache. So geht's nicht!" Über Coach Robert Klauß sagte er: "Wir haben absolutes Vertrauen zum Trainer."

Die Gäste konnten sich zur Pause bei Torhüter Christian Mathenia bedanken, dass sie nicht höher in Rückstand lagen. Der KSC lief hoch an und war gieriger. Nach 20 Minuten lautete das Torschussverhältnis 7:1, nach 45 14:3.

Schleusener besorgte vom Elfmeterpunkt den vierten Karlsruher Kopfballtreffer der Saison. Nach dem Seitenwechsel war Nürnberg zunächst agiler, ließ aber den letzten Pass zu oft vermissen. Das bestrafte der effiziente KSC eiskalt.

Zu einem Kuriosum kam es vor dem Spiel: Die Polizei eskortierte irrtümlich einen Nürnberger Fanbus zum Kabinentrakt. Die Anhänger mussten umkehren, 15 Minuten später traf der richtige Teambus ein.