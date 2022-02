Der FC Augsburg hat seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine am Donnerstagabend sichtbar gemacht.

Augsburg (SID) - Der FC Augsburg hat seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine am Donnerstagabend sichtbar gemacht. Das Stadion des Fußball-Bundesligisten leuchtete in Blau und Gelb, den ukrainischen Nationalfarben. "Krieg oder Gewalt können und dürfen keine Mittel sein, eigene Interessen durchzusetzen. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine", teilte der Klub mit und reagierte damit auf den Angriff Russlands auf das Land.