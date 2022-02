Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach ist in der Fußball-Bundesliga ein Befreiungsschlag gelungen. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter feierte beim 3:2 (1:0) gegen den FC Augsburg nach zuletzt vier Heimniederlagen in Folge wieder einen Sieg und vergrößerte den Vorsprung auf die Gäste auf dem Relegationsrang auf vier Punkte.

Kouadio Kone (30.), Jonas Hofmann (46.) und Ramy Bensebaini (67.) trafen für den fünfmaligen deutschen Meister, der zuvor nur eines seiner vergangenen neun Spiele gewonnen hatte. Der FCA wartet derweil auf den zweiten Auswärtserfolg in dieser Saison, daran änderten auch die Treffer von Iago (55.) und Alfred Finnbogason (90.+3) nichts mehr.

Einen kurzfristigen Schiedsrichterwechsel gab es vor dem Anpfiff. Tobias Welz verletzte sich und wurde durch seinen Assistenten Martin Thomsen ersetzt.

Es entwickelte sich das von Hütter erwartete "Kampfspiel" - und die Gastgeber nahmen vor 10.000 Zuschauern im Borussia-Park den Kampf an. Den Gladbachern fehlte in ihren Aktionen nach den zahlreichen Negativerlebnissen in den vergangenen Wochen zwar ein wenig die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit in ihren Aktionen, dennoch agierten sie mutig und suchten immer wieder den weg nach vorne.

Florian Neuhaus verpasste die Führung nur knapp (13.), Breel Embolo verzog nach schönem Zuspiel vom starken Alassane Plea frei vor FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz deutlich (25.). Die Gäste versteckten sich aber keineswegs. Der Ex-Gladbacher Andre Hahn sorgte mit zwei Kopfbällen für Gefahr (12., 18.).

Die Führung der Borussia war dennoch verdient. Kone hatte nach einer gefühlvollen Plea-Flanke zu viel Platz und köpfte aus kurzer Distanz ein.

Nach dem Wechsel erwischten die Gastgeber einen Blitzstart. Bensebaini setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Nationalspieler Hofmann, der überlegt abschloss.

Die Gäste steckten den Rückschlag aber schnell weg und verstärkten ihre Offensivbemühungen. Der Lohn war das Anschlusstor von Iago, den die nicht immer sattelfeste Gladbacher Defensive nach einer Hereingabe aus den Augen verloren hatte.

Die Gastgeber steckten den Rückschlag aber weg und suchten die Entscheidung. Nach einer schönen Kombination und einer präzisen Flanke von Neuhaus traf Bensebaini per Kopf. Finnbogasons später Anschlusstreffer machte die Nachspielzeit noch einmal spannend.