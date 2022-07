Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Trainingslager in Rottach-Egern auf Ramy Bensebaini verzichten.

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Trainingslager in Rottach-Egern auf Ramy Bensebaini (27) verzichten. Der algerische Nationalspieler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in ärztlicher Betreuung. Das teilte der fünfmalige deutsche Meister am Donnerstag mit.