Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann am Wochenende wieder mit Torhüter Jonas Omlin planen. "Jonas ist unsere Nummer eins. Wenn er das Abschlusstraining am Donnerstag absolvieren kann, wird er auch beginnen - und danach sieht es aus", sagte Trainer Daniel Farke vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen. Winter-Neuzugang Omlin hatte die letzten beiden Partien aufgrund einer Zerrung verpasst.

Die im Niemandsland der Tabelle versunkene Borussia hinkt derweil den eigenen Ambitionen hinterher. Und dennoch: "Wir sind weit davon entfernt, die Saison abzuhaken", sagte Farke: "Jeder Punkt ist wichtig, jeder Platz in der Tabelle ist wichtig. Für das Gefühl, für die TV-Gelder."

Farke werde es "auf keinen Fall zulassen", dass ein Spieler nicht mehr alles gibt. Gegen den Aufsteiger aus Bremen mit einem "brandgefährlichen Sturmduo" erwartet der 46-Jährige von seiner Mannschaft vor allem wieder "mehr Qualität im gegnerischen Strafraum" als zuletzt beim 0:3 bei RB Leipzig.

Neben Omlin standen unter der Woche auch die zuletzt angeschlagenen Ersatzkeeper Jan Olschowsky und Tobias Sippel wieder auf dem Trainingsplatz. Bis auf den gesperrten Ramy Bensebaini und die Langzeitverletzten Julian Weigl ( Syndesmose) und Tony Jantschke ( Meniskusriss), die Anfang April wieder ins Training einsteigen sollen, kann Farke am Freitag somit auf den kompletten Kader zurückgreifen.