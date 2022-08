Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt blickt mit gemischten Gefühlen auf den bevorstehenden Abgang von Flügelspieler Filip Kostic. "Immer wenn jemand geht, ist es auch gleichzeitig eine Chance", sagte der Österreicher vor dem UEFA-Supercup am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL und DAZN) gegen Champions-League-Gewinner Real Madrid.

Dennoch sei es "aus sportlicher Sicht eine Schwächung für uns", betonte Glasner: "Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Klar ist, dass er unsere Offensive geprägt hat". Kostic verlasse die Eintracht als "Held", der die vergangene Saison mit dem Europacup-Titel mitgeprägt habe.

Der Wechsel des Serben zu Juventus Turin steht kurz bevor. Kostic war nicht mit der Eintracht zum Supercup nach Helsinki gereist, da er in "finalen Gesprächen mit einem neuen Klub" stehe, teilten die Hessen am Dienstag mit. Schon seit Wochen war Kostic immer wieder mit Juventus in Verbindung gebracht worden.

Es gebe verschiedene Möglichkeiten, um den Abgang des Schlüsselspielers aufzufangen. Gegen Real sei zunächst kein Systemwechsel geplant, in den nächsten Wochen sei dies aber "denkbar", sagte Glasner. Auch die Verpflichtung eines neuen Spielers sei "durchaus möglich".