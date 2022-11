Berlin (SID) - Dodi Lukebakio von Hertha BSC freut sich auf das Heimspiel gegen Bayern München, für den Stürmer ist der Rekordmeister eine Art Lieblingsgegner. "Als Spieler misst man sich doch gern mit den Besten. Und die Bayern sind eines der besten Teams Europas", sagte Lukebakio im kicker-Interview: "Ich habe mit Düsseldorf und Hertha schon ein paar starke Spiele gegen sie gezeigt. Ich hoffe, dass am Samstag das nächste folgt."

Der beste Schütze des Hauptstadt-Klubs (5 Saisontore) hat in seiner Karriere bereits fünfmal gegen die Bayern getroffen – von allen aktiven Bundesliga-Profis traf nur Dortmunds Marco Reus mit acht Toren gegen die Münchner häufiger.

"Wir wissen, was uns erwartet, aber wir dürfen nicht aus Angst unsere Prinzipien verändern", sagte Lukebakio: "Du darfst deinen Mut nicht in der Kabine lassen. Klar wird es schwer. Aber wir haben einen klaren Plan. Den soll man auch am Samstag sehen – und Vollgas. Wir alle haben große Lust auf das Spiel."

Lukebakio macht sich nach den zuletzt starken Leistung im Verein auch noch Hoffnungen auf eine WM-Nominierung für Belgien. "Ich denke, dass ich in dieser Saison bei Hertha Werbung für mich gemacht habe", sagte der 25-Jährige: "Und im Länderspiel gegen die Niederlande habe ich fast getroffen. Aber ich weiß, dass Belgien viele gute Spieler hat." Sollte er bei der WM dabei sein, ginge für ihn "ein Kindheitstraum in Erfüllung".