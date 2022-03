Dortmund (SID) - Erling Haaland sitzt bei seiner Rückkehr in den Kader des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund beim Spiel gegen Arminia Bielefeld (17.30 Uhr/DAZN) zunächst auf der Bank. Der Torjäger hatte sich am 22. Januar in der Begegnung bei der TSG Hoffenheim an den Adduktoren verletzt und seitdem pausiert. Trainer Marco Rose hatte für das Duell am Sonntag "einen Teileinsatz" des Norwegers angekündigt.