Bad Ragaz (SID) - Sebastien Haller vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich nach seiner Hodentumor-Diagnose für die vielen Genesungswünsche bedankt und einen Kampf um zügige Rückkehr angekündigt. "Wir werden uns sehr schnell auf dem Platz wiedersehen und unsere nächsten Siege feiern", schrieb der Stürmer am Dienstag bei Twitter.

Haller dankte "aus tiefstem Herzen" für die "vielen und warmherzigen Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich war sehr bewegt, diese schönen Reaktionen zu sehen, und habe sogar das Gefühl, so viel Anteilnahme gar nicht verdient zu haben." Er sprach von einer "Prüfung" auf seinem Weg und bedankte sich auch im Namen seiner Familie. Haller ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der 28-Jährige hatte sich am Montag nach der Vormittagseinheit im Schweiz-Trainingslager unwohl gefühlt, am Nachmittag wurde ein Hodentumor entdeckt. Untersuchungen in den kommenden Tagen sollen Gewissheit bringen, ob eine Krebserkrankung vorliegt. Nach SID-Informationen war eine urologische Untersuchung nicht Teil seines Medizinchecks vor vier Wochen.