Hannover (SID) - Hannover 96 hat den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga ganz dicht vor Augen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski gewann am 32. Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC und baute den Abstand auf Dynamo Dresden und den Relegationsrang auf nun neun Zähler aus - die Sachsen können in ihren drei verbleibenden Spielen damit allenfalls nach Punkten gleichziehen.

Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) steht Aufsteiger Dynamo gegen Jahn Regensburg damit bereits unter Siegzwang. Mittelstürmer Hendrik Weydandt (25.) per Kopf und Maximilian Beier (90.+4) trafen für 96.

Vor 13.700 Zuschauern entwickelte sich spätestens mit Hannovers Führungstreffer ein abwechslungsreiches Spiel. Die Gastgeber hätten erhöhen können, auch Karlsruhe kam nach zuvor vier Spielen ohne Sieg aber zu einigen Chancen.