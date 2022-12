Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat ein Testspiel bei Hannover 96 mit 2:1 (1:1) gewonnen. Die Tore für die Gäste erzielten vor 1296 Zuschauern in der WM-Arena am Maschsee Wilfried Kanga (5.) und Vladimir Darida (71.), für den niedersächsischen Zweitligisten traf Hendrik Weydandt (20.).

Für die Berliner steht am 7. Dezember (13.00 Uhr) eine weitere Testpartie gegen den Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig auf dem Programm. Danach gehen die Schützlinge von Trainer Sandro Schwarz in den vorgezogenen Weihnachtsurlaub. Die Vorbereitung auf die Rückserie beginnt am 2. Januar.