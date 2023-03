Berlin (SID) - Trainer Sandro Schwarz befürchtet trotz des Aufwärtstrends beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC kein Nachlassen bei seiner Mannschaft. Die Stimmung im Training sei nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg "konstant konzentriert", sagte Schwarz: "Die Jungs sind sehr fleißig und bleiben auch in der Intensität dran."

Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) warte in Bayer Leverkusen eine "sehr gute Mannschaft" mit "individueller Qualität und viel Geschwindigkeit auf dem Platz", sagte Schwarz. Der Hauptstadtklub, der sechs Punkte aus den letzten drei Spielen geholt hat, benötige "die volle Intensität". Derzeit liegt Hertha auf Rang 14. Neben Kelian Nsona und Chidera Ejuke, die sich noch im Aufbautraining befinden, kommt ein Einsatz in Leverkusen auch für Stürmer Wilfried Kanga noch zu früh.

Sportdirektor Benjamin Weber äußerte sich derweil zur Vertragssituation von Kapitän Marvin Plattenhardt. Der Verein werde "nicht anfangen, jeden Tag Namen zu kommentieren", sagte Weber. Richtig sei aber, "dass Marvin als Kapitän im Moment die Spiele macht und wir natürlich ergebnisoffene Gespräche führen werden". Webers Vorgänger Fredi Bobic hatte im Januar der Bild-Zeitung bestätigt, dass der Vertrag des 31-Jährigen im Sommer auslaufen werde.