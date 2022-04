Berlin (SID) - Hertha BSC muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorerst auf Stammtorhüter Alexander Schwolow verzichten. Der 29-Jährige steht der Mannschaft von Cheftrainer Felix Magath wegen einer Sehnenverletzung am Oberschenkel "erst einmal nicht zur Verfügung", teilte der Tabellen-17. am Dienstag mit. Schwolow war im Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen (1:2) in der 16. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Auch Niklas Stark, der die Berliner nach Vertragsende am Saisonende verlassen wird, kann zunächst nicht mitwirken. Der Defensivmann erlitt in Leverkusen eine Knochenstauchung im Sprunggelenk. Wie lange der 26-Jährige ausfällt, gab die Hertha nicht bekannt.