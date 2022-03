Sinsheim (SID) - Der österreichische Nationalspieler Stefan Posch vom Bundesligisten TSG Hoffenheim ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag bekannt. Am Vortag hatte der Verband bereits die Infektion von Louis Schaub vom 1. FC Köln bestätigt.

Alle weiteren Spieler seien negativ getestet worden, teilte der ÖFB mit. Am Dienstag trifft Österreich in einem Länderspiel auf Schottland. Für Teamchef Franco Foda ist es nach dem Scheitern in den WM-Play-offs das letzte Spiel.