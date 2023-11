Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird möglicherweise mit Mark Uth in der Startelf im Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg auflaufen. Dies deutete Trainer Steffen Baumgart am Freitag an, hingegen will er beim ebenfalls nach langer Verletzung zurückgekommenen Jan Thielmann kein Risiko eingehen: "Mark ist eine Option für die Startformation, Jan nicht."

Baumgart hofft, dass seine Schützlingen gegen die bayerischen Schwaben trotz des Pokal-Aus in Kaiserslautern nicht verkrampfen. "Es wäre schön, wenn wir das, was wir im Training zeigen, auf den Platz bringen. Alles raushauen, was sie können, dann sollte es möglich sein, das Spiel zu gewinnen", äußerte der FC-Coach.

Baumgart ist allerdings sehr angetan von den Leistungen des FCA unter dem neuen Trainer Jess Thorup. "Die Augsburger zeigen absolute Mentalität, was man im Abstiegskampf braucht. Jedes einzelne Tor ist hart erarbeitet", meinte der Kölner Trainer. Er sei dafür da, seinen Spielern "Lösungen und Sicherheit zu geben", so Baumgart.