Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in den nächsten Spielen auf Abwehrspieler Makoto Hasebe verzichten. Wie der Europa-League-Sieger am Freitag mitteilte, erlitt der Japaner im Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur (2:3) eine Innenbandverletzung im Knie.

"Makoto hat sich das Innenband angerissen. Es sieht so aus, als würde er im Herbst nicht mehr allzu viele Spiele bestreiten", sagte Trainer Oliver Glasner: "Wir sind seit Wochen dazu gezwungen, in der Defensive zu improvisieren. Es ist unsere Aufgabe, Lösungen zu finden." Es gelte vor allem zu zeigen, "dass wir nicht abhängig sind vom 38-jährigen Makoto Hasebe".

Mit Almamy Toure und Jerome Onguene kommt das Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für zwei Spezialisten für die Defensivzentrale noch zu früh, dazu fehlen in Ansgar Knauff, Luca Pellegrini und Aurelio Buta potenzielle Außenverteidiger.

"Die Spieler müssen die Situation annehmen", forderte der Österreicher. Es gehe nun darum, "das eigene Ego noch ein Stück weiter zurückzustellen" und auch mal auf ungewohnter Position auszuhelfen.

Den kommenden Gegner schätzt Glasner trotz Tabellenplatz 15 enorm stark ein: "Vor der Saison hatte ich Leverkusen mit Leipzig als größten Bayern-Konkurrenten gehandelt. Das ist ein Kader mit unheimlich viel Qualität, dazu wahnsinnig viel Tempo. Das ist einfach eine sehr gute Mannschaft."