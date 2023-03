Mit dem angeschlagenen Stammtorhüter Gregor Kobel ist Borussia Dortmund zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea gereist.

Dortmund (SID) - Mit dem angeschlagenen Stammtorhüter Gregor Kobel ist Borussia Dortmund zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea gereist. Der formstarke Schweizer Nationaltorhüter, der am Freitag kurz vor Anstoß des Bundesliga-Spitzenspiels gegen RB Leipzig (2:1) über muskuläre Probleme geklagt hatte, bestieg am Montag die Maschine nach London.

"Nach vielen Jahren wieder im Viertelfinale zu stehen, wäre großartig für den Klub", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Dortmunder Flughafen und hob insbesondere den Stellenwert von Marco Reus hervor, der sich zuletzt wieder in den Fokus gespielt hatte: "Marco ist natürlich unglaublich wichtig. Er hat in den letzten Wochen wichtige Tore geschossen. Wir werden Marco unglaublich brauchen."

Ebenfalls dabei war Donyell Malen, der wegen einer Knöchelverletzung fraglich war. Karim Adeyemi fehlt dagegen, er hat seinen am 19. Februar erlittenen Muskelfaserriss im Oberschenkel noch nicht auskuriert. Auch Youssoufa Moukoko (Anriss der Syndesmose) steht nicht zur Verfügung.

Beim englischen Spitzenklub will der BVB am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Das Hinspiel hatte Dortmund 1:0 gewonnen.

Damit es mit dem Weiterkommen klappt, müsse der BVB "kompakt bleiben, gut verteidigen und bereit sein, Extrameter zu gehen", sagte Kehl: "Die werden wir benötigen. Chelsea hat eine gute Mannschaft. Aber wir sind in einer guten Verfassung, auch sie werden die letzten Spiele von uns verfolgt haben."

Der BVB hat zehn Pflichtspiele nacheinander gewonnen, in der Bundesliga liegt Dortmund nur wegen der schlechteren Tordifferenz auf Platz zwei hinter Rekordmeister Bayern München.